Агент Джикии: авторитет Георгия гораздо выше, чем у великих менеджеров ЛУКОЙЛа
- РИА Новости
«Если вопрос стоит об отношении клуба к этому вопросу, значит, надо его адресовать им. Это состоятельные, великие люди — растратили государственные активы, сотни миллионов туда-сюда прошло через ЛУКОЙЛ», —цитирует Шпинёва «РБ Спорт».
Он добавил, что в футболе нужно жить этой игрой и думать головой, знать психологию людей и личностей.
«Они выеденного яйца не стоят по сравнению с Георгием как человеком! Авторитет Джикии гораздо выше, чем у этих великих менеджеров», — цитирует Шпинёва «РБ Спорт».
18 мая стало известно, что Джикия покинет «Спартак» в конце нынешнего сезона.
Футболист провёл за «Спартак» 214 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победу в Кубке и Суперкубке страны.
Ранее Жиго заявил, что шокирован уходом Джикии из «Спартака».