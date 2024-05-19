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Агент Джикии: авторитет Георгия гораздо выше, чем у великих менеджеров ЛУКОЙЛа

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Вадим Шпинёв, представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии, прокомментировал уход своего клиента из клуба.
Агент Джикии: авторитет Георгия гораздо выше, чем у великих менеджеров ЛУКОЙЛа
  • РИА Новости

«Если вопрос стоит об отношении клуба к этому вопросу, значит, надо его адресовать им. Это состоятельные, великие люди — растратили государственные активы, сотни миллионов туда-сюда прошло через ЛУКОЙЛ», —цитирует Шпинёва «РБ Спорт».

Он добавил, что в футболе нужно жить этой игрой и думать головой, знать психологию людей и личностей.

«Они выеденного яйца не стоят по сравнению с Георгием как человеком! Авторитет Джикии гораздо выше, чем у этих великих менеджеров», — цитирует Шпинёва «РБ Спорт».

18 мая стало известно, что Джикия покинет «Спартак» в конце нынешнего сезона.

Футболист провёл за «Спартак» 214 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победу в Кубке и Суперкубке страны.

Ранее Жиго заявил, что шокирован уходом Джикии из «Спартака».

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