Джикия покинет «Спартак» в конце нынешнего сезона

«Спартак» объявил, что защитник Георгий Джикия покинет клуб по окончании сезона.

«Мы благодарим Георгия за тот большой вклад, который он внёс в историю клуба. Спасибо за все эти годы и удачи, капитан!» — говорится в сообщении в Telegram-канале клуба.

Россиянин в сезоне-2023/24 провёл за клуб 11 матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его контракт истекает 31 мая 2024 года.

Ранее Губерниев высказался о назначении Станковича на пост главного тренера «Спартака».