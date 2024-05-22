Источник: Сафонов может продолжить карьеру в ПСЖ

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов может перейти во французский «Пари Сен-Жермен».

По информации Legalbet, парижский клуб уже связался с «Краснодаром» по поводу возможного трансфера игрока, которого рассматривают в качестве второго номера и дублёра Джанлуиджи Доннаруммы.

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов провёл за команду 29 матчей, в которых пропустил 27 голов, а также десять раз сыграл на ноль. Его контракт с краснодарским клубом действует до 31 января 2029 года. Трансферная стоимость голкипера оценивается в €18 млн.

Ранее Матвей Сафонов высказался о матче с «Динамо» в заключительном туре РПЛ.