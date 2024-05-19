Сафонов: не представляю, что за игра будет у «Краснодара» с «Динамо»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о матче с «Динамо» в заключительном туре РПЛ.

«Представляю ли, что будет за матч с «Динамо»? Наверное, не представляю. Если скажу, что представляю, то обману, потому что таких решающих матчей в карьере футболиста не так много. Это будет интересно», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

Матчи 30-го тура РПЛ состоятся 25 мая.

На данный момент в таблице лидирует «Динамо» (56 очков). На втором месте располагается «Краснодар» (53). Третья строчка — у «Зенита» (51).

Ранее сообщалось, что в заключительном туре РПЛ VAR не будет только на одном матче.