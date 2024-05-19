RT в Telegram
Подпишись

Сафонов: не представляю, что за игра будет у «Краснодара» с «Динамо»

Короткая ссылка
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о матче с «Динамо» в заключительном туре РПЛ.

«Представляю ли, что будет за матч с «Динамо»? Наверное, не представляю. Если скажу, что представляю, то обману, потому что таких решающих матчей в карьере футболиста не так много. Это будет интересно», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

Матчи 30-го тура РПЛ состоятся 25 мая.

На данный момент в таблице лидирует «Динамо» (56 очков). На втором месте располагается «Краснодар» (53). Третья строчка — у «Зенита» (51).

Ранее сообщалось, что в заключительном туре РПЛ VAR не будет только на одном матче.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить