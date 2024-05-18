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В заключительном туре РПЛ VAR не будет только на одном матче

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Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев сообщил, что VAR не будет работать только на одном матче заключительного тура чемпионата России.
В заключительном туре РПЛ VAR не будет только на одном матче
  • Gettyimages.ru
  • © Ewan Bootman / SNS Group

«Мы можем обеспечить одновременную работу VAR на пяти матчах с помощью VAR‑центра, но благодаря двум мобильным станциям мы сможем использовать систему VAR в семи матчах решающего тура. Игра «Рубин» — «Сочи» пройдёт без системы VAR», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ»

Матчи 30-го тура РПЛ состоятся 25 мая. Все игры начнутся в 16:30 мск.

На данный момент в таблице лидирует «Динамо» (56 очков). На втором месте «Зенит» (51). Третья строчка — у «Краснодара» (50).

Ранее Иванов поделился мыслями о системе VAR на фоне возможного введения тренерских запросов в футболе.

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