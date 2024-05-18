В заключительном туре РПЛ VAR не будет только на одном матче

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев сообщил, что VAR не будет работать только на одном матче заключительного тура чемпионата России.

«Мы можем обеспечить одновременную работу VAR на пяти матчах с помощью VAR‑центра, но благодаря двум мобильным станциям мы сможем использовать систему VAR в семи матчах решающего тура. Игра «Рубин» — «Сочи» пройдёт без системы VAR», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

Матчи 30-го тура РПЛ состоятся 25 мая. Все игры начнутся в 16:30 мск.

На данный момент в таблице лидирует «Динамо» (56 очков). На втором месте «Зенит» (51). Третья строчка — у «Краснодара» (50).

Ранее Иванов поделился мыслями о системе VAR на фоне возможного введения тренерских запросов в футболе.