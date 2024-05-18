В заключительном туре РПЛ VAR не будет только на одном матче
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«Мы можем обеспечить одновременную работу VAR на пяти матчах с помощью VAR‑центра, но благодаря двум мобильным станциям мы сможем использовать систему VAR в семи матчах решающего тура. Игра «Рубин» — «Сочи» пройдёт без системы VAR», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».
Матчи 30-го тура РПЛ состоятся 25 мая. Все игры начнутся в 16:30 мск.
На данный момент в таблице лидирует «Динамо» (56 очков). На втором месте «Зенит» (51). Третья строчка — у «Краснодара» (50).
Ранее Иванов поделился мыслями о системе VAR на фоне возможного введения тренерских запросов в футболе.