Иванов — о VAR: ни в коем случае нельзя уповать исключительно на технику

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мыслями о системе видеопомощи арбитрам (VAR) на фоне возможного введения тренерских запросов в футболе.

«Понятно, что у тренеров появится возможность оспаривать вердикты арбитров. Но с другой стороны, никто не отменял человеческий фактор. Спортсмены ведь порой не попадают по воротам с метра. Наставники рискуют не угадать с составом. То же самое касается и рефери. Если они совершают непредвзятые ошибки, это абсолютно нормально. Футбол как раз всегда был интересен своей непредсказуемостью. Лишь бы не было предвзятости. А без помарок футбола не бывает. Такое случается, наверное, только когда на табло нули. И дело даже не в том, что матчи излишне затягиваются. Просто человеческий фактор должен оставаться. Ни в коем случае нельзя уповать исключительно на технику», — сказал он RT.

Ранее президент «Урала» негативно высказался о возможном введении тренерских запросов в футболе.