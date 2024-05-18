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Президент «Урала» негативно высказался о возможном введении тренерских запросов в футболе

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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об инициативе ФИФА предоставить возможность тренерам запрашивать видеоповторы по ходу матча.
Президент «Урала» негативно высказался о возможном введении тренерских запросов в футболе
  • Gettyimages.ru
  • © Ewan Bootman/SNS Group

«Сказать честно, я негативно отношусь ко всем техническим новшествам в судействе. Хочу, чтобы мы играли в нормальный футбол без всяких VAR. Возможно, у кого-то иное мнение. Но мы ничего не можем сделать. Если ФИФА внесёт данное нововведение, останется только подчиниться», — сказал он RT.

Ранее сообщалось, что «Акрон», «Химки» и «Динамо» Махачкала получили лицензию для участия в РПЛ в сезоне-2024/25.

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