Президент «Урала» негативно высказался о возможном введении тренерских запросов в футболе

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об инициативе ФИФА предоставить возможность тренерам запрашивать видеоповторы по ходу матча.

«Сказать честно, я негативно отношусь ко всем техническим новшествам в судействе. Хочу, чтобы мы играли в нормальный футбол без всяких VAR. Возможно, у кого-то иное мнение. Но мы ничего не можем сделать. Если ФИФА внесёт данное нововведение, останется только подчиниться», — сказал он RT.

Ранее сообщалось, что «Акрон», «Химки» и «Динамо» Махачкала получили лицензию для участия в РПЛ в сезоне-2024/25.