«Акрон», «Химки» и «Динамо» Махачкала получили лицензию для участия в РПЛ в сезоне-2024/25

Российский футбольный союз (РФС) выдал лицензии клубам для участия в Российской премьер-лиге в сезоне-2024/25.

Всего было выдано 20 лицензий. Разрешение получили 16 клубов РПЛ и четыре команды Первой лиги: «Акрон», «Родина», «Химки» и «Динамо» из Махачкалы.

В лицензии отказано «Арсеналу», «Торпедо» и «СКА-Хабаровску».

Напомним, что две лучшие команды Первой лиги попадут в РПЛ напрямую. Третье и четвёртое место сыграют в стыковых матчах.

Ранее президент «Урала» Иванов выступил за отмену переходных матчей в чемпионате России.