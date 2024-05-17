«Акрон», «Химки» и «Динамо» Махачкала получили лицензию для участия в РПЛ в сезоне-2024/25
- РИА Новости
Всего было выдано 20 лицензий. Разрешение получили 16 клубов РПЛ и четыре команды Первой лиги: «Акрон», «Родина», «Химки» и «Динамо» из Махачкалы.
В лицензии отказано «Арсеналу», «Торпедо» и «СКА-Хабаровску».
Напомним, что две лучшие команды Первой лиги попадут в РПЛ напрямую. Третье и четвёртое место сыграют в стыковых матчах.
Ранее президент «Урала» Иванов выступил за отмену переходных матчей в чемпионате России.