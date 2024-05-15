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Президент «Урала» Иванов выступил за отмену переходных матчей в чемпионате России

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Глава екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о стыковых матчах за право сохранения прописки в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я бы вообще отменил переходные матчи — они ни к чему не приводят. Та же «Алания» или другие команды не могут получить лицензию для участия в РПЛ. Для чего тогда проводить стыки?» — приводит слова Иванова Sport24.

По его словам, РПЛ не стоит слепо копировать опыт зарубежных коллег — чемпионатов Англии и Испании, а необходимо самим решить, каким образом поступать.

После 28 туров «Урал» с 29 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу и вместе с «Оренбургом» (29 очков) находится в зоне переходных матчей. В зоне вылета располагаются «Балтика» (26), замыкает список «Сочи» (23).

Ранее сообщалось, что уволенный из «Краснодара» по ходу сезона Владимир Ивич был номинирован на звание лучшего тренера сезона в РПЛ.

 

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