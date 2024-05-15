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Уволенный из «Краснодара» Ивич номинирован на приз лучшему тренеру сезона РПЛ

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Объявлены имена финалистов в борьбе за награду лучшему тренеру сезона-2023/24 в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В число номинантов вошли Владимир Ивич, уволенный из «Краснодара», Марцел Личка из «Динамо» и Валерий Карпин из «Ростова».

В настоящий момент главным тренером краснодарской команды является Мурад Мусаев.

РПЛ завершится 25 мая. Лидером турнирной таблицы является «Динамо», набравшее 53 очка. Далее идут «Зенит» (51) и «Краснодар» (50).

Ранее сообщалось, что Тюкавин и Сперцян вошли в топ-10 претендентов на награду лучшему игроку РПЛ.

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