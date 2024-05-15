Тюкавин и Сперцян вошли в топ-10 претендентов на награду лучшему игроку РПЛ

Определены десять финалистов в борьбе за награду лучшему игроку сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

В число претендентов вошли: Константин Тюкавин («Динамо»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Максим Глушенков («Локомотив»), Матео Кассьерра («Зенит»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Срджан Бабич («Спартак»), Евгений Латышонок («Балтика»), Александр Максименко («Спартак»), Ираклий Квеквескири («Факел») и Джон Кордоба («Краснодар»).

Напомним, что РПЛ завершится 25 мая. Лидером турнирной таблицы является «Динамо», набрав 53 очка. Далее идут «Зенит» (51) и «Краснодар» (50).

Ранее сообщалось, что Нино подал в суд на политика за слова о вызове в сборную Бразилии для продажи в «Зенит».