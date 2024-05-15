RT в Telegram
Подпишись

Тюкавин и Сперцян вошли в топ-10 претендентов на награду лучшему игроку РПЛ

Короткая ссылка
Определены десять финалистов в борьбе за награду лучшему игроку сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тюкавин и Сперцян вошли в топ-10 претендентов на награду лучшему игроку РПЛ
  • РИА Новости

В число претендентов вошли: Константин Тюкавин («Динамо»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Максим Глушенков («Локомотив»), Матео Кассьерра («Зенит»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Срджан Бабич («Спартак»), Евгений Латышонок («Балтика»), Александр Максименко («Спартак»), Ираклий Квеквескири («Факел») и Джон Кордоба («Краснодар»).

Напомним, что РПЛ завершится 25 мая. Лидером турнирной таблицы является «Динамо», набрав 53 очка. Далее идут «Зенит» (51) и «Краснодар» (50).

Ранее сообщалось, что Нино подал в суд на политика за слова о вызове в сборную Бразилии для продажи в «Зенит».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить