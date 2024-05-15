Нино подал в суд на политика за слова о вызове в сборную Бразилии для продажи в «Зенит»

Защитник «Зенита» Нино, выступавший во «Флуминенсе», подал в суд на бразильского актёра и политика Александра Фроту.

По информации Itatiaia.com, поводом для обращения в суд стали высказывания политика том, что игрок был вызван в сборную Бразилии для того, чтобы выросла его трансферная стоимость. На тот момент он был близок к переходу в «Зенит».

В начале 2024 года Нино перешёл в санкт-петербургский клуб. 27-летний футболист провёл за команду 13 матчей и не отличился результативными действиями.

Ранее Вендел заявил, что следующий сезон проведёт в «Зените».