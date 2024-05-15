Вендел заявил, что следующий сезон проведёт в «Зените»

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал своё будущее в клубе.

«Я здесь буду и в следующем сезоне. На каникулах съезжу проведать родных и вернусь со спокойной головой, чтобы работать и добиваться с «Зенитом» новых высот», — цитирует Вендела «Чемпионат».

В нынешнем сезоне бразилец провёл за команду 31 матч во всех турнирах, забил четыре гола и сделал восемь передач. Его контракт с клубом действует до 2027 года.

Ранее Вендел высказался о своём невозвращении в расположение команды после летнего отпуска в 2023 году.