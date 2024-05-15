Вендел — о пропуске сборов «Зенита»: само собой, я бы вернулся

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел высказался о своём невозвращении в расположение команды после летнего отпуска в 2023 году.

«Это дела более высокого уровня, коммуникация между моим агентом и руководством клуба. Само собой, я бы вернулся — у меня действующий контракт до 2027 года! И моя цель — отработать его до конца», — цитирует Вендела «Чемпионат».

Как сообщали СМИ, игрок вовремя не вернулся в команду из-за смерти дедушки.

В нынешнем сезоне бразилец провёл за команду 31 матч во всех турнирах, забил четыре гола и сделал восемь передач.

Ранее сообщалось, что Вендел высказался о чемпионской гонке в РПЛ.