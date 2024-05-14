Вендел: пока в РПЛ ещё ничего не решено
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«Это футбол, потери очков — это часть игры. Мы должны быть готовы ко всему, что может произойти на поле, к любой ситуации. Пока в чемпионате ещё ничего не решено, и от нас требуется максимальная концентрация», — приводит слова Вендела официальный сайт «Зенита».
Сергей Семак возглавил команду в 2018 году. «Зенит» под его руководством выиграл пять чемпионатов России подряд.
В нынешнем сезоне команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав 51 очко.
Ранее Лунёв заявил, что лучшего варианта для «Зенита», чем Семак, из российских специалистов нет.