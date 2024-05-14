Вендел: пока в РПЛ ещё ничего не решено

Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Это футбол, потери очков — ​это часть игры. Мы должны быть готовы ко всему, что может произойти на поле, к любой ситуации. Пока в чемпионате ещё ничего не решено, и от нас требуется максимальная концентрация», — приводит слова Вендела официальный сайт «Зенита».

Сергей Семак возглавил команду в 2018 году. «Зенит» под его руководством выиграл пять чемпионатов России подряд.

В нынешнем сезоне команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав 51 очко.

Ранее Лунёв заявил, что лучшего варианта для «Зенита», чем Семак, из российских специалистов нет.