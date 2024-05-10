Лунёв: лучшего варианта для «Зенита», чем Семак, из российских специалистов нет

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв высказал мнение, что «Зенит» продлил контракт с Семаком до 2030 года.

«Давайте возьмём во внимание, что команда каждый год становится чемпионом. Думаю, из российских специалистов лучше варианта для «Зенита», чем Семак, точно нет. А с какой целью искать тренера в Европе, когда результат вроде есть? «Зенит» пока первый, по три игры есть у каждой команды — победит сильнейший», — цитирует Лунёва «Чемпионат».

По его словам, болельщикам интересна интриги в борьбе за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В нынешнем сезоне команда занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. На втором месте расположился «Краснодар» (50). Третьим идёт «Динамо» (50).

Напомним, что Сергей Семак возглавил команду в 2018 году. «Зенит» под его руководством выиграл пять подряд чемпионатов России.

Ранее сообщалось, что игроки «Зенита» возложили цветы на Пискарёвском кладбище накануне Дня Победы.