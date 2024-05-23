Пименов: ПСЖ — это бренд, но Сафонову лучше рассмотреть другой вариант
- РИА Новости
«Доннарумма — молодой, и есть ли смысл идти с ним конкурировать? Есть ли смысл переходить? С одной стороны, ПСЖ — это бренд, но с другой стороны, если есть другой вариант, лучше рассмотреть его», — цитирует Пименова Metaratings.
«Краснодар» 18 января объявил о новом контракте с Сафоновым. Соглашение рассчитано до 31 января 2029 года.
25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». В текущем сезоне он провёл за команду 29 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и десять раз сыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что ПСЖ предварительно договорился о приобретении Сафонова.