Источник: ПСЖ предварительно договорился о приобретении Сафонова

«Пари Сен-Жермен» достиг договорённости о приобретении у «Краснодара» вратаря Матвея Сафонова.

По информации РБК, клубы достигли устной договорённости, а сам игрок дал согласие на переезд в Париж. Отмечается, что о трансфере будет объявлено после завершения Российской премьер-лиги.

«Краснодар» 18 января объявил о новом контракте с Сафоновым. Соглашение рассчитано до 31 января 2029 года.

25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». В текущем сезоне он провёл за команду 29 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и десять раз сыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» и ПСЖ близки к соглашению по трансферу Сафонова за €20 млн.