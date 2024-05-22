RT в Telegram
Подпишись

«Чемпионат»: «Краснодар» и ПСЖ близки к соглашению по трансферу Сафонова за €20 млн

Короткая ссылка
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов может продолжить карьеру в ПСЖ.
«Чемпионат»: «Краснодар» и ПСЖ близки к соглашению по трансферу Сафонова за €20 млн
  • РИА Новости

«Стороны вступили в переговоры несколько недель назад. За последние дни стороны приблизились к трансферу, но ещё ничего не согласовано», — приводит слова источника «Чемпионат».

«Краснодар» 18 января объявил о новом контракте с Сафоновым. Соглашение рассчитано до 31 января 2029 года.

25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». В текущем сезоне он провёл за команду 29 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и десять раз сыграл на ноль. 

Его контракт с краснодарским клубом действует до 31 января 2029 года. Трансферная стоимость голкипера оценивается в €18 млн. 

Ранее сообщалось, что Сперцян не интересен «Боруссии», игрок может перейти в клуб Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить