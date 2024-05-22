«Чемпионат»: «Краснодар» и ПСЖ близки к соглашению по трансферу Сафонова за €20 млн

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов может продолжить карьеру в ПСЖ.

«Стороны вступили в переговоры несколько недель назад. За последние дни стороны приблизились к трансферу, но ещё ничего не согласовано», — приводит слова источника «Чемпионат».

«Краснодар» 18 января объявил о новом контракте с Сафоновым. Соглашение рассчитано до 31 января 2029 года.

25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». В текущем сезоне он провёл за команду 29 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и десять раз сыграл на ноль.

Его контракт с краснодарским клубом действует до 31 января 2029 года. Трансферная стоимость голкипера оценивается в €18 млн.

Ранее сообщалось, что Сперцян не интересен «Боруссии», игрок может перейти в клуб Серии А.