Семак — о Сафонове в ПСЖ: дай бог, чтобы у него всё получилось
- РИА Новости
«Дай бог, чтобы у Сафонова всё получилось в одном из лучших клубов на сегодняшний день», — заявил Семак пресс-службе «Зенита».
«Краснодар» 18 января объявил о новом контракте с Сафоновым. Соглашение рассчитано до 31 января 2029 года.
25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». В текущем сезоне он провёл за команду 29 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и десять раз сыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что ПСЖ предварительно договорился о приобретении Сафонова.