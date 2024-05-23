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Аршавин — об интересе ПСЖ к Сафонову: нужно переходить не оглядываясь

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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин отреагировал на информацию о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».
Аршавин — об интересе ПСЖ к Сафонову: нужно переходить не оглядываясь
  • РИА Новости

«Думаю, что нужно идти, не думая и не оглядываясь. Это будет суперкруто. Наш вратарь за €20 млн переходит в ПСЖ!» — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Он добавил, что Сафонов — первый вратарь после Игоря Акинфеева по таланту.

«Нужно будет поздравить Сергея Галицкого, что его школа выдала такого прекрасного вратаря, — отметил он.

По информации Legalbet, парижский клуб уже связался с «Краснодаром» по поводу возможного трансфера игрока, которого рассматривают в качестве второго номера и дублёра Джанлуиджи Доннаруммы.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» и ПСЖ близки к соглашению по трансферу Сафонова за €20 млн.

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