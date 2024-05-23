Аршавин — об интересе ПСЖ к Сафонову: нужно переходить не оглядываясь
- РИА Новости
«Думаю, что нужно идти, не думая и не оглядываясь. Это будет суперкруто. Наш вратарь за €20 млн переходит в ПСЖ!» — цитирует Аршавина «Матч ТВ».
Он добавил, что Сафонов — первый вратарь после Игоря Акинфеева по таланту.
«Нужно будет поздравить Сергея Галицкого, что его школа выдала такого прекрасного вратаря, — отметил он.
По информации Legalbet, парижский клуб уже связался с «Краснодаром» по поводу возможного трансфера игрока, которого рассматривают в качестве второго номера и дублёра Джанлуиджи Доннаруммы.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» и ПСЖ близки к соглашению по трансферу Сафонова за €20 млн.