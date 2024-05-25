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«Краснодар» и «Динамо» объявили стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ

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«Краснодар» и московское «Динамо» объявили стартовые составы на матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24.

У «Краснодара» с первых минут на поле выйдут Сафонов, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба, Олусегун, Виктор Са.

Стартовый состав «Динамо» выглядят следующим образом: Лещук, Лаксальт, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Скопинцев, Карраскаль, Фомин, Нгамалё, Чавес, Тюкавин.

На данный момент обе команды претендуют на завоевание чемпионского титула: бело-голубые с 56 очками лидируют в турнирной таблице, у краснодарской команды 53 очка и третья позиция.

Ранее в РПЛ заявили, что штормовое предупреждение не угрожает проведению матча «Краснодар» — «Динамо». 

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