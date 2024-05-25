Карасёв отменил гол «Краснодара» в матче 30-го тура РПЛ с «Динамо» после просмотра VAR

Главный арбитр матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Динамо» Сергей Карасёв отменил взятие ворот.

На 32-й минуте встречи забил нападающий южан Джон Кордоба, однако после просмотра VAR гол был отменён.

На момент написания новости счёт в матче 0:0 и сразу три команды претендуют на завоевание чемпионского титула: «Динамо» с 56 очками лидирует в турнирной таблице, «Зенит» с 54 турнирными баллами занимает вторую строчку, а у «Краснодара» 53 очка и третья позиция.

В заключительном туре первенства бело-голубые гостят у «Краснодара», а «Зенит» на своём поле принимает «Ростов».

Ранее «Краснодар» и «Динамо» объявили стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ.