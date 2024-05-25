Погребняк: в этом сезоне «Зенит» не искал лёгких путей, но тем слаще трофей
«По мне, чемпионство «Зенита» довольно ожидаемое. Концовка была непредсказуема, на титул претендовали три команды. Но тем слаще вишенка на торте. Лёгких путей «Зенит» в этом сезоне не искал, и тем прекраснее этот трофей. Ещё слаще», — цитирует Погребняка «Чемпионат».
«Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 2:1 и завоевал золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ) в шестой раз подряд. «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице РПЛ, а «Динамо» расположилось на третьей строчке.
Ранее Беглов поздравил «Зенит» с новым чемпионским титулом.