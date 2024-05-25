RT в Telegram
Подпишись

Погребняк: в этом сезоне «Зенит» не искал лёгких путей, но тем слаще трофей

Короткая ссылка
Бывший футболист «Урала» Павел Погребняк высказался о победе «Зенита» по итогам сезона-2023/24 в РПЛ.

«По мне, чемпионство «Зенита» довольно ожидаемое. Концовка была непредсказуема, на титул претендовали три команды. Но тем слаще вишенка на торте. Лёгких путей «Зенит» в этом сезоне не искал, и тем прекраснее этот трофей. Ещё слаще», — цитирует Погребняка «Чемпионат».

«Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 2:1 и завоевал золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ) в шестой раз подряд. «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице РПЛ, а «Динамо» расположилось на третьей строчке.

Ранее Беглов поздравил «Зенит» с новым чемпионским титулом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить