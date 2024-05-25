Погребняк: в этом сезоне «Зенит» не искал лёгких путей, но тем слаще трофей

Бывший футболист «Урала» Павел Погребняк высказался о победе «Зенита» по итогам сезона-2023/24 в РПЛ.

«По мне, чемпионство «Зенита» довольно ожидаемое. Концовка была непредсказуема, на титул претендовали три команды. Но тем слаще вишенка на торте. Лёгких путей «Зенит» в этом сезоне не искал, и тем прекраснее этот трофей. Ещё слаще», — цитирует Погребняка «Чемпионат».

«Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 2:1 и завоевал золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ) в шестой раз подряд. «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице РПЛ, а «Динамо» расположилось на третьей строчке.

Ранее Беглов поздравил «Зенит» с новым чемпионским титулом.