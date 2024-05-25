Дюков поздравил «Зенит» с победой в РПЛ

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал победу «Зенита» по итогам сезона-2023/24 в РПЛ.

«Поздравляю футбольный клуб «Зенит» с очередной победой в чемпионате России! Завоевать трофей в шестой раз подряд — выдающееся достижение. Это результат многолетней слаженной и упорной работы, преданности футболу», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.

«Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 2:1 и завоевал золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ) в шестой раз подряд. «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице РПЛ, а «Динамо» расположилось на третьей строчке.

Ранее Беглов поздравил «Зенит» с новым чемпионским титулом.