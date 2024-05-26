Южная группировка войск уничтожила до 480 военнослужащих ВС Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны России.

Отмечается, что ВСУ потеряли за сутки до 480 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 американского производства, 152-мм гаубицу Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

Также российские военные уничтожили пять складов боеприпасов ВС Украины.

В ведомстве также заявили, что подразделения группировки войск «Запад» освободили населённый пункт Берестовое в Харьковской области.