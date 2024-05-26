Минобороны: Южная группировка войск уничтожила до 480 военнослужащих ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщает Министерство обороны России.
Отмечается, что ВСУ потеряли за сутки до 480 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 американского производства, 152-мм гаубицу Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.
Также российские военные уничтожили пять складов боеприпасов ВС Украины.
В ведомстве также заявили, что подразделения группировки войск «Запад» освободили населённый пункт Берестовое в Харьковской области.