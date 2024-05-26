ВС России освободили населённый пункт Берестовое в Харьковской области
В Минобороны России заявили, что подразделения группировки войск «Запад» освободили населённый пункт Берестовое в Харьковской области.
- РИА Новости
Об этом говорится в сводке ведомства.
Ранее в Минобороны России заявили, что подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных боевых действий освободили населённый пункт Архангельское в ДНР.
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