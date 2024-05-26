ВС России освободили населённый пункт Берестовое в Харьковской области

В Минобороны России заявили, что подразделения группировки войск «Запад» освободили населённый пункт Берестовое в Харьковской области.

Об этом говорится в сводке ведомства.

Ранее в Минобороны России заявили, что подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных боевых действий освободили населённый пункт Архангельское в ДНР.