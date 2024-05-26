Лавров: разговоры на Западе об ударах США по России отражают безысходность

Разговоры на Западе об ударах оружием США по России отражают безысходность, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Заявление российского министра опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram.

По словам Лаврова, такие разговоры отражают безысходность и понимание, что обычными честными средствами, которые применяются в международном праве даже во время боевых действий, они не достигнут своей цели.

«Это похоже на агонию», — добавил глава российского МИД.

Москва дала понять Западу, что не будет мириться с попытками использования Киева как угрозы безопасности российской стороне и инструмента «уничтожения всего русского на исторических русских землях», добавил Лавров.