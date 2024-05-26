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Лавров: разговоры на Западе об ударах США по России отражают безысходность

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Разговоры на Западе об ударах оружием США по России отражают безысходность, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров: разговоры на Западе об ударах США по России отражают безысходность
  • РИА Новости

Заявление российского министра опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram.

По словам Лаврова, такие разговоры отражают безысходность и понимание, что обычными честными средствами, которые применяются в международном праве даже во время боевых действий, они не достигнут своей цели.

«Это похоже на агонию», — добавил глава российского МИД.

Москва дала понять Западу, что не будет мириться с попытками использования Киева как угрозы безопасности российской стороне и инструмента «уничтожения всего русского на исторических русских землях», добавил Лавров.

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