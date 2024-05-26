Лавров: разговоры на Западе об ударах США по России отражают безысходность
- РИА Новости
Заявление российского министра опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram.
По словам Лаврова, такие разговоры отражают безысходность и понимание, что обычными честными средствами, которые применяются в международном праве даже во время боевых действий, они не достигнут своей цели.
«Это похоже на агонию», — добавил глава российского МИД.
Москва дала понять Западу, что не будет мириться с попытками использования Киева как угрозы безопасности российской стороне и инструмента «уничтожения всего русского на исторических русских землях», добавил Лавров.