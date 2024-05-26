Рогов: в Харькове уничтожили склад боеприпасов ВСУ в строительном гипермаркете
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram.
«В Харькове точным попаданием КАБов уничтожен склад вооружения боевиков ВСУ, который был расположен в строительном гипермаркете «Эпицентр», — указал Рогов.
По его словам, в нём ВСУ не только хранили оружие и боеприпасы, но также использовали здание как командный пункт.
«После прилёта количество случаев вторичной детонации исчислялось десятками. Не иначе метизы и гипсокартон взрывались», — подчеркнул он.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Днепропетровской области нанесён удар по складу с ракетами ATACMS.