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Рогов: в Харькове уничтожили склад боеприпасов ВСУ в строительном гипермаркете

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об уничтожении в Харькове склада боеприпасов ВСУ в строительном гипермаркете.
Рогов: в Харькове уничтожили склад боеприпасов ВСУ в строительном гипермаркете
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram.

«В Харькове точным попаданием КАБов уничтожен склад вооружения боевиков ВСУ, который был расположен в строительном гипермаркете «Эпицентр», — указал Рогов.

По его словам, в нём ВСУ не только хранили оружие и боеприпасы, но также использовали здание как командный пункт.

«После прилёта количество случаев вторичной детонации исчислялось десятками. Не иначе метизы и гипсокартон взрывались», — подчеркнул он.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Днепропетровской области нанесён удар по складу с ракетами ATACMS.

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