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Подполье: в Днепропетровской области нанесён удар по складу с ракетами ATACMS

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Днепропетровской области нанесён удар по складу с ракетами ATACMS.
Подполье: в Днепропетровской области нанесён удар по складу с ракетами ATACMS
  • AP

Как он рассказал РИА Новости, в полночь 26 мая по Павлограду были прилёты по военным объектам. Было два удара.

«Второй удар с детонацией и, как описывают местные жители, «с сильным фейерверком». Удары наносились в сторону войсковой части 3024 Национальной гвардии Украины», — отметил Лебедев.

Он добавил, что, по имеющимся данным, на этой неделе на территорию складов возле военной части «привезли в трёх КамАЗах ракеты, по описанию похожие на М39 ATACMS».

По его информации, последствия прилётов в настоящий момент уточняются.

Ранее Лебедев заявил, что ВС России нанесли удар по аэродрому Староконстантинов.

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