Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС России нанесли удар по аэродрому Староконстантинов.

Об этом он рассказал РИА Новости, ссылаясь на коллег.

По его словам, данный аэродром Киев готовит к приёму истребителей F-16.

«Ночью 26 мая город Староконстантинов в Хмельницкой области получил большую серию ударов по военным и энергетическим объектам», — сказал собеседник.

Он добавил, что после ударов по Староконстантинову произошла «очень мощная детонация», в городе пропало электричество.

Ранее Лебедев сообщил, что ВС России ударили по целям в городе Чугуеве в Харьковской области, где расположен пункт снабжения украинской армии.