Подполье: ВС России нанесли удар по аэродрому Староконстантинов
- Gettyimages.ru
- © Murat Taner
Об этом он рассказал РИА Новости, ссылаясь на коллег.
По его словам, данный аэродром Киев готовит к приёму истребителей F-16.
«Ночью 26 мая город Староконстантинов в Хмельницкой области получил большую серию ударов по военным и энергетическим объектам», — сказал собеседник.
Он добавил, что после ударов по Староконстантинову произошла «очень мощная детонация», в городе пропало электричество.
Ранее Лебедев сообщил, что ВС России ударили по целям в городе Чугуеве в Харьковской области, где расположен пункт снабжения украинской армии.