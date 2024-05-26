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Подполье: ВС России нанесли удар по аэродрому Староконстантинов

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС России нанесли удар по аэродрому Староконстантинов.
Подполье: ВС России нанесли удар по аэродрому Староконстантинов
  • Gettyimages.ru
  • © Murat Taner

Об этом он рассказал РИА Новости, ссылаясь на коллег.

По его словам, данный аэродром Киев готовит к приёму истребителей F-16.

«Ночью 26 мая город Староконстантинов в Хмельницкой области получил большую серию ударов по военным и энергетическим объектам», — сказал собеседник.

Он добавил, что после ударов по Староконстантинову произошла «очень мощная детонация», в городе пропало электричество.

Ранее Лебедев сообщил, что ВС России ударили по целям в городе Чугуеве в Харьковской области, где расположен пункт снабжения украинской армии.

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