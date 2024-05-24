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Подполье: российские военные нанесли удар по пункту снабжения ВСУ в Чугуеве

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ВС России ударили по целям в городе Чугуеве в Харьковской области, где расположен пункт снабжения украинской армии.
Подполье: российские военные нанесли удар по пункту снабжения ВСУ в Чугуеве
  • РИА Новости

Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В основном в Чугуев прилетает, где идёт постоянная доукомплектация подразделений бандеровцев, перевалочный пункт снабжения бандеровских войск боекомплектами и горюче-смазочными материалами», — сообщил он РИА Новости.  

Лебедев добавил, что взрывы раздались утром в 06:50, 07:05 и 07:07. 

Ранее о взрывах в Харькове рассказал мэр города Игорь Терехов. 

В Минобороны России заявили, что российские войска продолжили продвигаться в глубину обороны противника в Харьковской области. 

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