Подполье: российские военные нанесли удар по пункту снабжения ВСУ в Чугуеве
- РИА Новости
Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«В основном в Чугуев прилетает, где идёт постоянная доукомплектация подразделений бандеровцев, перевалочный пункт снабжения бандеровских войск боекомплектами и горюче-смазочными материалами», — сообщил он РИА Новости.
Лебедев добавил, что взрывы раздались утром в 06:50, 07:05 и 07:07.
Ранее о взрывах в Харькове рассказал мэр города Игорь Терехов.
В Минобороны России заявили, что российские войска продолжили продвигаться в глубину обороны противника в Харьковской области.