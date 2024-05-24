Подполье: российские военные нанесли удар по пункту снабжения ВСУ в Чугуеве

ВС России ударили по целям в городе Чугуеве в Харьковской области, где расположен пункт снабжения украинской армии.

Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В основном в Чугуев прилетает, где идёт постоянная доукомплектация подразделений бандеровцев, перевалочный пункт снабжения бандеровских войск боекомплектами и горюче-смазочными материалами», — сообщил он РИА Новости.

Лебедев добавил, что взрывы раздались утром в 06:50, 07:05 и 07:07.

Ранее о взрывах в Харькове рассказал мэр города Игорь Терехов.

В Минобороны России заявили, что российские войска продолжили продвигаться в глубину обороны противника в Харьковской области.