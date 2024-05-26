Восемь человек пострадали в Новокузнецке при наезде автобуса на ограждение
- РИА Новости
«Пострадали восемь человек, в том числе четверо несовершеннолетних. [Пострадавшие] находятся в состоянии средней степени тяжести», — сказал он ТАСС.
В прокуратуре Кемеровской области уточнили, что по факту ДТП организована проверка.
«Предварительно установлено, что сегодня, 26 мая, в Новокузнецке водитель автобуса «Волгабас» совершил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на препятствие», — указало ведомство.
Ранее водитель автомобиля Mercedes в Курске не справился с управлением и наехал на дорожный знак, а затем сбил ребёнка и взрослого.