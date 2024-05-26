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Восемь человек пострадали в Новокузнецке при наезде автобуса на ограждение

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Пресс-секретарь Кемеровского областного центра медицины катастроф Антон Дужик заявил, что восемь человек пострадали в Новокузнецке при наезде автобуса на ограждение.
Восемь человек пострадали в Новокузнецке при наезде автобуса на ограждение
  • РИА Новости

«Пострадали восемь человек, в том числе четверо несовершеннолетних. [Пострадавшие] находятся в состоянии средней степени тяжести», — сказал он ТАСС.

В прокуратуре Кемеровской области уточнили, что по факту ДТП организована проверка.

«Предварительно установлено, что сегодня, 26 мая, в Новокузнецке водитель автобуса «Волгабас» совершил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на препятствие», — указало ведомство.

Ранее водитель автомобиля Mercedes в Курске не справился с управлением и наехал на дорожный знак, а затем сбил ребёнка и взрослого.

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