Пресс-секретарь Кемеровского областного центра медицины катастроф Антон Дужик заявил, что восемь человек пострадали в Новокузнецке при наезде автобуса на ограждение.

«Пострадали восемь человек, в том числе четверо несовершеннолетних. [Пострадавшие] находятся в состоянии средней степени тяжести», — сказал он ТАСС.

В прокуратуре Кемеровской области уточнили, что по факту ДТП организована проверка.



«Предварительно установлено, что сегодня, 26 мая, в Новокузнецке водитель автобуса «Волгабас» совершил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на препятствие», — указало ведомство.

Ранее водитель автомобиля Mercedes в Курске не справился с управлением и наехал на дорожный знак, а затем сбил ребёнка и взрослого.