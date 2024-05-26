В Курске водитель Mercedes наехал на дорожный знак и сбил ребёнка
- РИА Новости
Об этом заявили в региональном управлении МВД.
Уточняется, что авария произошла 25 мая в 19:05 на улице Дзержинского.
«Водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем Mercedes... по предварительным данным, не справился с управлением, допустил наезд на дорожный знак», — отмечается в заявлении.
По данным ведомства, в результате этого машину отбросило на тротуар, где и произошёл наезд на ребёнка и взрослого.
МВД ведёт расследование произошедшего.
Ранее прокуратура Бурятии сообщила, что 17-летняя девушка погибла и ещё трое пострадали в результате аварии в бурятском селе Хонхолой.