В Бурятии 17-летняя девушка погибла в ДТП

Прокуратура Бурятии сообщила, что 17-летняя девушка погибла и ещё трое пострадали в результате аварии в бурятском селе Хонхолой.

По данным ведомства, ДТП произошло около 01:00 по местному времени. Водитель без прав, управляя Toyota Platz, не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием машины.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 17-летняя девушка, госпитализировано три пассажира автомобиля, в том числе два несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Ранее в Саратовской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек, ещё семеро пострадали.