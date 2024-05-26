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В Бурятии 17-летняя девушка погибла в ДТП

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Прокуратура Бурятии сообщила, что 17-летняя девушка погибла и ещё трое пострадали в результате аварии в бурятском селе Хонхолой.
В Бурятии 17-летняя девушка погибла в ДТП
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

По данным ведомства, ДТП произошло около 01:00 по местному времени. Водитель без прав, управляя Toyota Platz, не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием машины.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 17-летняя девушка, госпитализировано три пассажира автомобиля, в том числе два несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Ранее в Саратовской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек, ещё семеро пострадали.

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