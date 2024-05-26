В Бурятии 17-летняя девушка погибла в ДТП
- РИА Новости
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По данным ведомства, ДТП произошло около 01:00 по местному времени. Водитель без прав, управляя Toyota Platz, не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием машины.
«В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 17-летняя девушка, госпитализировано три пассажира автомобиля, в том числе два несовершеннолетних», — говорится в сообщении.
Ранее в Саратовской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек, ещё семеро пострадали.