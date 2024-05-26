Равномерное распределение: как Германия предлагает урегулировать ситуацию с украинскими беженцами в ЕС

Германия выступает за равномерное распределение украинских беженцев между странами Европейского союза, заявила глава МВД Германии Нэнси Фезер. О необходимости решать проблему беженцев также заявили в Польше. С точки зрения аналитиков, усталость от наплыва эмигрантов с Украины наблюдается уже по всему ЕС. Поэтому эксперты не исключают, что ряд стран объединения могут пойти на некоторые ограничения прав и свобод украинцев, находящихся в Европе в качестве беженцев.

Германия выступает за равномерное распределение украинских беженцев между странами Европейского союза. Об этом заявила пресс-секретарь главы МВД Германии.

«(ФРГ. — RT) решительно выступает за солидарность при распределении лиц, ищущих защиты, и считает, что обсудить ситуацию и найти решение особенно необходимо в отношении вторичной миграции из других стран — членов ЕС… Поэтому следует стремиться к равномерному распределению прибывающих из Украины по всему ЕС», — сообщила представитель министра газете Die Welt.

Одна из возможных мер — ограничение перемещений беженцев между странами Шенгена, пишет издание. Для этого пришлось бы восстановить действие 11-й Директивы о массовом притоке, запрещающей мигрантам свободно ездить из одной страны ЕС в другую. Ранее исследование, проведённое институтом INSA для газеты Bild, показало, что почти половина немцев считают, что Германия чрезмерно поддерживает украинских беженцев.

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Как отмечает Die Welt, до сих пор украинцы могли свободно выбирать страну назначения в ЕС.

«Они также могут сначала обратиться за защитой в одной стране, а затем переехать в другую, чтобы снова попытаться получить убежище уже там. В первую очередь в начале войны это разгружало национальные власти, которым не приходилось кропотливо проверять, какая страна отвечает за предоставление убежища», — указывают журналисты.

Однако, по их словам, итогом такой свободы стало то, что беженцы в ЕС «распределяются крайне неравномерно». И чтобы этому противостоять, оппозиция уже давно призывает сократить пособия в Германии.

«Самое меньшее, что мы можем сделать, — это не выплачивать такое пособие гражданам и особенно мужчинам, которые фактически обязаны проходить военную службу на своей украинской родине», — заявил 23 мая телеканалу Welt министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн.

Вопрос об украинских беженцах, которые обязаны служить в ВСУ, затронули и в Польше. Так, министр иностранных дел этой страны Радослав Сикорский заявил в беседе с The Guardian, что Варшава готова поддержать общеевропейскую схему по стимулированию украинских уклонистов вернуться на родину.

Украинские беженцы

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«Украина должна сказать нам, каких действий она желает от нас в отношении её граждан. Во что я точно не верю, так это в наличие у человека права получать социальные выплаты, будучи уклонистом. У сражающихся на передовой тоже есть права», — подчеркнул министр.

«Неоднозначные позиции»

По мнению экспертов, ситуация с наплывом украинских беженцев в Германии и Польше очень серьёзно обострена.

«И сами беженцы с Украины по-разному относятся к выбору страны пребывания, и те, кто их принимает, тоже имеют неоднозначные позиции по финансированию этой истории. Однако Германия в целом является наиболее привлекательной для украинских эмигрантов, поскольку там предусмотрены немаленькие пособия и прочие специальные условия. В других государствах куда меньше бонусов для украинцев. На этом фоне немцы ощущают несправедливость, не говоря уже о страхе из-за усугубившегося криминала, наркотрафика и торговли оружием после переселения в ФРГ множества украинских граждан», — рассказал в беседе с RT политолог Александр Асафов.

По его словам, всё это «уже изрядно раздражает» граждан Германии, которые всё ещё не могут свыкнуться с соседством множества выходцев из Африки и Ближнего Востока.

«Часто дело даже не столько в деньгах, сколько в том, что для коренных жителей ФРГ часто неподобающее поведение украинских беженцев является негативным фактором, который создаёт очень неблагоприятный фон. Германия пережила эмиграционную волну 2015-го года достаточно тяжело, и до сих пор испытывает определённые сложности в связи с этим, и, конечно, многие хотели бы решить проблемы притока украинцев», — пояснил Асафов.

Еврокомиссия

Gettyimages.ru

Похожая ситуация наблюдается и в Польше, где уже начали отменять различные программы для украинских беженцев, добавил он.

«У украинских беженцев уже есть проблемы и на территории Польши, потому что и там изрядно устали от этого балласта, и, по всей видимости, хотят хотя бы частично от него избавиться за счёт разрешения ситуации с уклонистами», — констатировал специалист.

«Точно будут против»

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин связывает позиции Германии и Польши относительно украинских беженцев с ситуацией на фронте.

«Сейчас все понимают, что наплыв мигрантов с Украины может ещё больше усилиться как из-за ухудшающегося положения ВСУ на поле боя, так и бедственного положения украинской экономики. Тенденция к полной деиндустриализации, падение ВВП и уровня жизни очевидны. В то же время и экономика Германии и Польши уже не та, что прежде, из-за негативного влияния антироссийских санкций, спровоцировавших энергетический кризис и другие проблемы. И балласт в виде украинских беженцев очень ощутим в таких условиях, вплоть до того, что власти ФРГ вынуждены сокращать социальные гарантии для собственного населения. Для Германии это тяжёлая ноша, поэтому она и пытается переложить ответственность на другие европейские страны, например, на восточноевропейские государства, которые традиционно не очень охотно принимают нелегалов», — отметил Камкин в комментарии RT.

Он также обратил внимание, что ситуация с беженцами в очередной раз показывает, что единства в ЕС по украинскому вопросу в принципе уже давно нет.

«Думаю, восточноевропейские страны точно будут против идеи уравновесить ответственность за судьбы уехавших со своей родины украинцев среди всех стран ЕС, несмотря даже на резко антироссийские настроения в Польше и Прибалтике. Соответственно, скорее всего, консенсуса здесь ожидать не стоит. В то же время украинских эмигрантов будут постепенно выдавливать из Евросоюза под разными предлогами, в частности, получит развитие история с уклонистами, и тот же образ Германии как страны «молочных рек», постепенно начнёт таять среди украинцев. Речь может пойти об изменении статуса беженцев для выходцев с Украины», — рассуждает Камкин.

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Как отметил, со своей стороны, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов в беседе с RT, ситуация вокруг украинских беженцев в Европе является одним из симптомов кризиса внутри самого ЕС.

«Страны объединения не могут между собой элементарно договориться. Кроме того, очень важно, что, помимо Германии, и другие европейские государства тоже не особо рады беженцам из Украины. В целом повсеместно в Европе наблюдается очень высокий уровень усталости от сложившейся ситуации. Никто не хочет тратить свои деньги на удовлетворение жизненных потребностей этих людей. Поэтому инициатива Киева по выдворению украинских беженцев из стран Европейского союза обратно на Украину с целью их последующего призыва в ВСУ станет очень желательным вариантом для ЕС», — уверен аналитик.

Он полагает, что в силу постоянно растущих финансовых издержек общественное мнение в Германии, Польше и других странах ЕС будут готовить к тому, что для Европы выдворение украинских уклонистов является единственно возможным вариантом развития событий.