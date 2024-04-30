Мобилизационные планы: как развивается ситуация с учётом военнообязанных украинцев за рубежом

Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните заявили о готовности республики помогать киевскому режиму в вопросе возвращения мужчин, подлежащих мобилизации. В то же время глава правительства прибалтийской страны обратила внимание на необходимость соответствующих решений со стороны ЕС. Согласно недавно принятому закону о мобилизации украинские мужчины, не имеющие военно-учётных документов, лишаются прав на консульские услуги. По мнению экспертов, Европа окажет определённую помощь Киеву в выдаче уклонистов, однако эти люди не будут мотивированы на поле боя.

Власти Литвы будут помогать киевскому режиму в вопросе возвращения украинских мужчин, подлежащих мобилизации. Об этом заявили президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните в ходе дебатов в преддверии второго тура выборов главы государства.

«У Украины должны быть свои мобилизационные планы. Украина должна иметь возможности и инструменты, чтобы пригласить своих молодых людей исполнить долг перед родиной. Мы должны сотрудничать с Украиной во всех смыслах», — приводит слова Науседы Sputnik Литва.

Такую же точку зрения озвучила глава правительства Ингрида Шимоните. Однако она отметила, что определённые решения на этом направлении должны быть согласованы с Евросоюзом. Более конкретно по ситуации премьер-министр не высказалась.

«Возможно, мы могли бы поискать какие-то способы при рассмотрении вопроса о продлении временного вида на жительство, чтобы убедиться, что человек выполнил свою мобилизационную обязанность или освобождён от неё. Но здесь мы должны сотрудничать не только с украинскими институтами, но и шире, потому что на данный момент у ЕС есть так называемая временная защита для народа Украины», — сказала Шимоните.

Она сообщила, что Вильнюс уже обсуждал проблему с Владимиром Зеленским.

«Мы отметили, что при выдаче или продлении вида на жительство могли бы устанавливать, что человек выполнил свои мобилизационные обязанности или от них освобождён», — рассказала премьер-министр Литвы.

«Пытаются задать тренд»

Напомним, 23 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в соцсети X, что в условиях противостояния России главным приоритетом является борьба за выживание Украины. По его словам, мужчины, которые считают, что вопросы выживания их не касаются, не будут получать консульские услуги.

«Если эти люди считают, что кто-то там, далеко на фронте, воюет и отдаёт свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, — то так это не работает. Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед родиной», — цитирует Кулебу издание «Европейская правда».

Решение главы МИД Украины согласуется с законом об ужесточении мобилизации, который в середине апреля был принят на Украине. Согласно документу запрещается оказывать консульские услуги военнообязанным, не имеющим военно-учётных документов.

Предполагается, что данная мера заставит украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обновить свои данные. Они могут сделать это, вернувшись на родину, с помощью электронного кабинета и другими виртуальными способами. При этом за неявку в территориальные центры комплектования (ТЦК) в случае призыва гражданин будет поражён в некоторых правах — например, временно лишён права управлять автомобилем.

Как заявил в разговоре с RT заведующий отделом Украины Института стран СНГ политолог Иван Скориков, режим Зеленского рассчитывает, что отказ от предоставления консульских услуг позволит создать «мобилизационную базу» из украинцев, которые находятся за рубежом.

«Мера о консульских услугах — это попытка найти способ «выгребать» украинцев, которые уехали до СВО, не захотели воевать с Россией или просто убежали от тирании Зеленского. Киевский режим надеется, что мужчины всё-таки встанут на учёт, а потом уже не будут или не смогут сопротивляться призыву в ВСУ. Особенно это касается достаточно молодых людей. Тем более по новому закону Киев понизил возрастной порог для мобилизации. Видимо, делается расчёт на «выгребание» относительно здоровых мужчин для отправки в самое пекло сражений с Россией», — пояснил Скориков.

Раненные украинские боевики

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Однако, по словам эксперта, чтобы наладить мобилизацию находящихся за рубежом украинцев, киевскому режиму необходимо достаточно существенное содействие властей стран, в которых они находятся.

В настоящее время европейские государства и Брюссель пока не сообщали о принятии конкретных решений по выявлению уклонистов. Однако некоторые члены ЕС уже выразили намерение помогать Украине.

На прошлой неделе глава Минобороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что республика готова принять меры по возвращению украинцев призывного возраста на родину.

«Никто, конечно, не будет их собирать и отвозить на Украину — этого не будет. Но (можно ограничить этих лиц. — RT) в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах — это варианты... и от польской стороны. Так что давайте подождём и посмотрим, какой вариант они предложат, может быть, он подойдёт и для Литвы», — сказал Кащюнас.

24 апреля о готовности вернуть украинцев на родину заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью телеканалу Polsat News.

В комментарии RT руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер обратил внимание, что в настоящее время многие европейские страны воздерживаются от конкретных высказываний по мерам помощи Киеву в поиске и передаче военнообязанных.

«Сейчас мы видим заявления отдельных стран, которые горячо поддерживают Киев. Литва и Польша как бы пытаются задать тренд в этом непростом вопросе и несколько поднять таким образом свой авторитет. Однако трудно сказать, насколько другие страны будут разделять жёсткий подход к военнообязанным на их территориях. По идее, Европа должна придерживается единой позиции. Поэтому Польша и Прибалтика не могут действовать без оглядки на Брюссель», — рассуждает Швейцер.

Новобранцы в ТЦК

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Как считает эксперт, в интересах ЕС — выработка избирательной политики по вопросу выявления военнообязанных украинских мужчин. По мнению Швейцера, скорее всего, Брюссель будет стремиться оставить на своей территории часть граждан Украины.

«В ЕС находятся украинцы с разными правовыми статусами. Это люди, имеющие ПМЖ (постоянное место жительства), получившие статус беженцев или не имеющие определённого правового статуса. Что с ними делать, обсуждается давно. В интересах ЕС — выделять поменьше денег на беженцев и поддерживать Киев в противостоянии с Россией. Это предполагает превращение украинцев в рабочую силу и создание условий для других мужчин, при которых они будут вынуждены вернуться и вступить в ВСУ», — сказал Швейцер.

«Главные застрельщики»

В беседе с RT член правления Российской ассоциации политической науки политолог Владимир Шаповалов отметил, что западные страны будут стремиться разными способами пополнять ряды ВСУ. Один из наиболее простых — выдать режиму Зеленского мужчин, находящихся в странах ЕС.

«Киеву критически важно пополнение украинских подразделений, которые сильно поредели за два года. Людской ресурс, который остался на Украине, близок к исчерпанию. В связи с этим режим Зеленского закидывает удочку за рубеж, и, как я полагаю, в ЕС ему действительно могут помочь, потому что война до последнего украинца, с точки зрения Запада, должна продолжаться. Польша, Литва, другие прибалтийские республики бегут впереди паровоза, готовы быть главными застрельщиками этого процесса», — пояснил Шаповалов.

По словам эксперта, главными помощникам возвращения военнообязанных на Украину будут Польша и прибалтийские страны. Гипотетически они могут выдать режиму Зеленского сотни тысяч призывников. Однако вряд ли эти люди будут мотивированы на войну с Россией.

«В Европе закрепились или недавно переехали украинцы, которые устали от издевательств или попросту бежали от того, что ещё называется украинским государством. У них нет желания сражаться за него или возвращаться в неизвестность, да ещё и с перспективой погибнуть. Если их заберут на фронт, они попадут — точнее, сами сдадутся — в плен. Это будет самый лучший для них исход», — заявил Шаповалов.

Как полагает Иван Скориков, находящиеся в Польше и прибалтийских республиках украинцы будут стремиться найти «новое пристанище» в Европе. Кроме того, европейские страны не будут выдворять тех украинских мужчин, которые интересуют их как рабочая сила.

«Евросоюз давно проводил эту политику открытых европейских дверей. Это выражается, например, в миграционной политике, цель которой — привлечение рабочей силы. Поэтому Киеву будет не так просто выманить из Европы уклонистов и набрать обещанные западным спонсорам сотни тысяч боевиков», — резюмировал Скориков.