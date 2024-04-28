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Песков: с украинской стороны нарастает паника, эту динамику важно поддержать

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С украинской стороны на фронтах нарастает паника, эту динамику России важно поддержать, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков: с украинской стороны нарастает паника, эту динамику важно поддержать
  • РИА Новости

«С украинской стороны на фронтах нарастает паника», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Песков отметил, что «давние друзья, родственники друзей» воюют на фронте, некоторые приезжают в отпуск и рассказывают об этом или делятся деталями по телефону.

«Эта информация прямо из первых рук. Там, с той стороны, растёт паника. Нам сейчас очень важно эту динамику поддержать. Очень важно не останавливаться и идти по пути выполнения», — добавил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что подписание Владимиром Зеленским закона об ужесточении мобилизации на Украине привело к тому, что граждане страны начали штурмовать посольства за рубежом, чтобы обменять паспорта и не возвращаться домой.

Генерал бундесвера в отставке Эрхард Бюлер выразил мнение, что ввод сухопутных войск западных стран на Украину не изменит ситуацию в пользу ВСУ, а лишь усугубит её.

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