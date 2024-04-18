Захарова: украинцы штурмуют посольства за рубежом из-за ужесточения мобилизации

Подписание Владимиром Зеленским закона об ужесточении мобилизации на Украине привело к тому, что граждане страны начали штурмовать посольства за рубежом, чтобы обменять паспорта и не возвращаться домой.

С заявлением об этом выступила 18 апреля на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, после подписания закона об ужесточении мобилизации на Украине за пределами страны началась паника.

«Уже образовались километровые очереди испуганных граждан Украины, которые штурмуют посольства, чтобы успеть до вступления закона в силу — 16 мая — обновить свои паспорта и не возвращаться на территорию Украины», — заявила она.

Также в ходе своего выступления Захарова отметила, что закон об ужесточении мобилизации спровоцирует рост коррупции на Украине.