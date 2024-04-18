RT в Telegram
Подпишись

Захарова: украинцы штурмуют посольства за рубежом из-за ужесточения мобилизации

Короткая ссылка
Подписание Владимиром Зеленским закона об ужесточении мобилизации на Украине привело к тому, что граждане страны начали штурмовать посольства за рубежом, чтобы обменять паспорта и не возвращаться домой.

С заявлением об этом выступила 18 апреля на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, после подписания закона об ужесточении мобилизации на Украине за пределами страны началась паника.

«Уже образовались километровые очереди испуганных граждан Украины, которые штурмуют посольства, чтобы успеть до вступления закона в силу — 16 мая — обновить свои паспорта и не возвращаться на территорию Украины», — заявила она.

Также в ходе своего выступления Захарова отметила, что закон об ужесточении мобилизации спровоцирует рост коррупции на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить