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Захарова: закон об ужесточении мобилизации на Украине повлияет на коррупцию

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Закон об ужесточении мобилизации на Украине спровоцирует рост коррупции и расколет общество ещё больше, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Этот самый страшный, дикий, чудовищный мобилизационный закон будет способствовать увеличению без того зашкаливающей коррупции на Украине, ещё больше расколет общество, но едва ли поможет режиму Зеленского с пополнением рядов ВСУ», — сказала она.

По словам дипломата, закон Владимира Зеленского об ужесточении мобилизации «добивает» украинцев.

Ранее Зеленский подписал законопроект об ужесточении мобилизации на Украине.

Экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что данный законопроект навредит экономике страны.

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