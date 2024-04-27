Guardian: падение морального духа осложняет проведение мобилизации на Украине

Высокопоставленные чиновники в Киеве осознают, что мобилизацию становится проводить всё сложнее из-за падения морального духа среди граждан Украины.

Об этом пишет газета The Guardian.

Журналисты отметили, что некоторые мужчины «бегут из страны» из-за страха отправиться на фронт. Издание связывает подрыв морального духа граждан Украины с задержками и медленным наращиванием поставок оружия.

Ранее литовский министр обороны Лауринас Кащюнас заявил, что прибалтийской республике нужно подумать над тем, как помочь Украине вернуть покинувших страну мужчин призывного возраста.