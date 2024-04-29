RT в Telegram
Подпишись

Литва предложила обсудить в Евросоюзе ситуацию с украинскими военнообязанными

Короткая ссылка
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните предложила обсуждать в широком кругу стран ситуацию с украинскими военнообязанными мужчинами, которые покинули Украину и находятся в странах ЕС, где им дали различные гарантии.
Литва предложила обсудить в Евросоюзе ситуацию с украинскими военнообязанными
  • AP
  • © Pavel Golovkin

«По данному вопросу необходимо более широкое сотрудничество, так как в настоящее время для граждан Украины в ЕС действует статус временной защиты», — сказала политик в эфире LRT, её цитирует ТАСС.

Шимоните напомнила, что Литва обсуждала проблему с Владимиром Зеленским.

«Мы отметили, что при выдаче или продлении вида на жительство могли бы устанавливать, что человек выполнил свои мобилизационные обязанности или от них освобождён», — сказала премьер.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ранее подписал распоряжение о приостановке оказания консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить