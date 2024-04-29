Литва предложила обсудить в Евросоюзе ситуацию с украинскими военнообязанными
- AP
- © Pavel Golovkin
«По данному вопросу необходимо более широкое сотрудничество, так как в настоящее время для граждан Украины в ЕС действует статус временной защиты», — сказала политик в эфире LRT, её цитирует ТАСС.
Шимоните напомнила, что Литва обсуждала проблему с Владимиром Зеленским.
«Мы отметили, что при выдаче или продлении вида на жительство могли бы устанавливать, что человек выполнил свои мобилизационные обязанности или от них освобождён», — сказала премьер.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ранее подписал распоряжение о приостановке оказания консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам.