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Зеленский — о мобилизации молодёжи: они лучше понимают современные технологии

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Необходимость отправки представителей молодёжи на фронт обусловлена тем, что они лучше понимают современные технологии. Об этом заявил Владимир Зеленский.
Зеленский — о мобилизации молодёжи: они лучше понимают современные технологии
  • Gettyimages.ru

По его словам, конфликт на Украине — это «другой тип войны», в ходе которого используются другие технологии.

«В этой войне нужны более молодые бойцы, поскольку это современный тип войны. Речь идёт не только о физических условиях, но и о владении техникой», — сказал Зеленский в интервью французскому репортёру Хуго Траверсу на YouTube-канале HugoDécrypte.

Ранее сообщалось, что в Киеве ищут способ «стимулировать» военнообязанных становиться на военный учёт.

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