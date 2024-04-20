В Киеве ищут способ «стимулировать» военнообязанных становиться на военный учёт

Министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что украинские власти занимаются поиском способа «стимулировать» военнообязанных становиться на военный учёт через ограничения их прав.

Как пишет РИА Новости, министр, в частности, указал на идею введения оказания отдельных административных услуг лишь после предоставления военно-учётных документов.

«У меня нет сомнений, что правительство обеспечит стимулирование тех, кто сомневается в необходимости исполнения своих обязанностей», — отметил он.

Также глава ведомства добавил, что возможность мобилизации осуждённых принесёт больше пользы, чем рисков. При этом он добавил, что данных личностей отправят сразу на линию фронта, но при этом вовсе необязательно, что они будут сражаться с оружием в руках. Так, например, их могут привлечь к возведению защитных сооружений.

Ранее сообщалось, что сотруднику украинского территориального центра комплектования (ТЦК), выполняющего роль военкомата, пришлось стрелять в землю, чтобы отбиться от людей, напавших на него в Черновицкой области.