WP: Зеленский занизил число потерь в рядах ВСУ, чтобы не отпугнуть мобилизуемых
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«Зеленский... значительно преуменьшает истинные потери в конфликте. Число погибших военных, которое Украина долгое время отказывалась раскрывать, вероятно, пришлось занизить, чтобы не мешать и без того непростой кампании мобилизации», — сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского парламентария.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что всего с начала СВО потери ВСУ составили почти 500 тыс. военнослужащих. Также было уничтожено более 22 тыс. украинских беспилотников, порядка 6 тыс. реактивных снарядов и около 2 тыс. других воздушных целей.
Владимир Зеленский объяснил необходимость отправки представителей молодёжи на фронт тем, что юноши лучше понимают современные технологии.