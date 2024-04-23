В течение прошедшей ночи: средства ПВО сбили четыре ракеты «Ольха» над Белгородской областью

Минобороны РФ: над Белгородской областью ночью сбили четыре ракеты «Ольха»

Киевский режим в ночь на 23 апреля предпринял попытку совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением реактивной системы залпового огня «Ольха». Как отметили в Минобороны РФ, атака ВСУ была успешно пресечена. По данным ведомства, дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области были уничтожены четыре реактивных снаряда.

РИА Новости

© Павел Лисицын