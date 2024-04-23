В течение прошедшей ночи: средства ПВО сбили четыре ракеты «Ольха» над Белгородской областью
Минобороны РФ: над Белгородской областью ночью сбили четыре ракеты «Ольха»
- РИА Новости
- © Павел Лисицын
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23 апреля 2024
Роскомнадзор заблокировал порядка 200 тыс. фейковых материалов о проведении СВО, заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев на Форуме безопасного интернета.
«Это именно зарубежная пропаганда в контексте специальной военной операции», — приводит его слова ТАСС.
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Минобороны РФ опубликовало кадры из освобождённого населённого пункта Новомихайловка (ДНР) на Угледарском участке Южно-Донецкого направления.
По данным ведомства, морпехи ТОФ захватили большое количество вооружения ВСУ западного производства при освобождении Новомихайловки. Среди трофеев — шведские гранатомёты и боекомплект к ним, американские Javelin, натовские комплексы радиоэлектронной борьбы и другое вооружение западного производства.
- Морпехи ТОФ захватили большое количество вооружения ВСУ западного производства при освобождении Новомихайловки
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Захваченный немецкий танк Leopard доставили с передовой на Авдеевском направлении в ремонтное подразделение группировки войск «Центр».Также на russian.rt.com Минобороны России опубликовало кадры уничтоженного немецкого танка Leopard
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Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно погибшего военкора «Известий» Семёна Ерёмина.Также на russian.rt.com Целенаправленные атаки ВСУ: как погиб российский военкор Семён Ерёмин
Военкор стал жертвой атаки вражеского FPV-дрона. Он работал в зоне спецоперации с февраля 2022 года.
В МИД России отметили, что гибель Ерёмина рассматривается как очередное подтверждение террористической сущности киевского режима Владимира Зеленского.
Ведомство обратилось к профильным международным организациям с требованием осудить убийство российского журналиста.
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Военный корреспондент RT Влад Андрица показал, как бойцы 1430-го полка Вооружённых сил России подавляют миномётную секцию украинских войск с помощью гаубицы Д-30 в районе села Работино на Запорожском направлении.
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью генеральному директору международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселёву объяснила, что Украину невозможно назвать государством-террористом, поскольку в международном праве нет такого понятия.
«А вот киевский режим — это террористический режим, безусловно. Он замешан на терроре», — добавила она.
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Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что за минувшую неделю на российских прифронтовых территориях от обстрелов ВСУ пострадали 59 мирных жителей: ранены 48, в том числе ребёнок, погибли 11.
Всего украинские вооружённые формирования за этот период выпустили не менее 1278 боеприпасов.
Кроме того, за последнюю неделю ВСУ нарастили число атак дронами на гражданские объекты вдоль всей линии боевого соприкосновения. Только за сутки в Херсонской области были подавлены 83 разведывательных и ударных БПЛА, над Белгородской областью было сбито 18 беспилотников. В ночь на 20 апреля не менее 50 дронов было уничтожено над Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Тульской, Рязанской, Калужской областями.
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ФСБ задержала в Луганске гражданина Украины, который участвовал в подготовке подрыва машины бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова.
Задержанный познакомился в 2021 году с агентом СБУ — украинкой, которая после февраля 2022-го уехала в Варшаву. По её указанию он наблюдал за домом Прозорова, а в апреле 2024-го перевёл курьеру 10 тыс. рублей за доставку из Литвы средств поражения.
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Главные события СВО за 22 апреля.Также на russian.rt.com Спецоперация Z: хроника главных военных событий 22 апреля
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью генеральному директору международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселёву выразила уверенность, что Службу безопасности Украины следует признать террористической структурой. По её словам, сотрудники СБУ являются непосредственными разработчиками, осуществляющими террористические акты на территории России.