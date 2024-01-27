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Rzeczpospolita: уровень преступности вырос в Польше из-за наплыва украинцев

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Из-за наплыва украинцев в Польшу в стране вырос уровень преступности — многие «гости» чувствуют себя безнаказанно и нарушают законы, заявила журналист Гражина Завадка.
Rzeczpospolita: уровень преступности вырос в Польше из-за наплыва украинцев
  • AP
  • © Michal Dyjuk

По словам обозревателя Rzeczpospolitа, по статистике, из иностранцев преступления чаще всего совершали именно украинцы.

«В Польше находятся 2,5 млн граждан Украины. Возможно, они больше и чаще пьют и не обращают внимания на то, в каком состоянии садятся за руль. Возможно, это связано с различными проблемами, в том числе культурного характера», — отметила она.

Аналогичного мнения придерживается и эксперт по дорожному движению Войцех Пащечны. Он добавил, что часть приезжих «чувствуют себя безнаказанно».

В ноябре 2023 года глава украинского Минфина Cергей Марченко пригрозил Европе мигрантами, а также ростом цен в случае экономического кризиса на Украине.

В сентябре Владимир Зеленский пригрозил ЕС украинскими беженцами в случае сокращения объёмов помощи.

Он отметил, что пока что украинцы в Европейском союзе «вели себя хорошо» и в целом они «очень благодарны» тем странам, которые их приняли, однако Европе следует быть осторожной, не загонять «этих людей в угол».

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