Киев пригрозил Европе мигрантами в случае экономического кризиса на Украине

Глава украинского Минфина Cергей Марченко пригрозил Европе мигрантами, а также ростом цен в случае экономического кризиса на Украине.

Соответствующую угрозу он высказал в интервью изданию Politico. По его словам, экономический кризис на Украине будет иметь последствия для «всей Европы».

«Последствия экономического кризиса будут очень, очень травматичными не только для Украины, но и для всей Европы, потому что это может иметь последствия и для Европы... из-за миграции... из-за значительного роста цен в Европе, особенно на некоторые продукты питания, возможно, на нефть и газ», — сказал Марченко.

В сентябре Владимир Зеленский пригрозил ЕС украинскими беженцами в случае сокращения объёмов помощи.

Он отметил, что пока что украинцы в Европейском союзе «вели себя хорошо» и в целом они «очень благодарны» тем странам, которые их приняли, однако Европе следует быть осторожной, не загонять «этих людей в угол».