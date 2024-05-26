«Нет ничего вреднее, чем сахар»: российский стоматолог — о заболеваниях зубов и передовых методиках лечения

Риск развития кариеса напрямую зависит от режима питания человека. Чем чаще кратность приёма пищи и хуже гигиена ротовой полости, тем выше вероятность кариозного поражения зубов. Об этом в интервью RT рассказала заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Сеченовского университета, доктор медицинских наук профессор Ирина Макеева. При этом, по её словам, наиболее вредным продуктом как для зубов, так и для всего организма в целом является сахар. Специалист также рассказала о роли микрофлоры для здоровья зубов и способах её нормализации, а также о передовых стоматологических технологиях и связи между зубными патологиями и общим состоянием организма.

— Японские учёные планируют осенью 2024 года начать тестирование препарата против гиподонтии — при этом заболевании зачатки зубов не развиваются у пациента в полноценные зубы. Предполагается, что препарат подавляет действие белка, который останавливает процесс их развития, в результате чего сформировавшиеся зачатки смогут заменить непрорезавшиеся или выпавшие зубы. Ранее прошли испытания на грызунах. Есть ли шанс, что препарат сработает на людях?

— Человеческий организм сильно отличается от организма грызунов, однако законы формирования и роста зубов у нас похожи. У всех млекопитающих есть специальный зубной орган эпителиального происхождения. Из него формируется вырост, напоминающий колокольчик. Далее процесс зубообразования происходит путём последовательной дифференцировки клеточных структур, которые со временем превращаются в ткани зуба.

Когда у человека полностью прорезались постоянные зубы, фрагменты эпителия остаются внутри челюстной кости и даже могут участвовать в образовании так называемых неодонтогенных кист. Если японские учёные действительно научатся активировать эти «дремлющие» клетки с помощью специального белка, то выращивание новых зубов у человека станет, в принципе, возможным.

— Может, стоит вместо таких экспериментов развивать традиционные методы лечения и профилактики зубных заболеваний?

— Вряд ли стоит рассматривать это как альтернативу профилактической стоматологии. Такой препарат скорее будет помогать тем людям, у которых в силу генетических особенностей или перенесённых заболеваний клетки, образующие зубы, не функционируют или функционируют слабо. В таких случаях зубов может не быть вообще (адентия) или их количество значительно уменьшено (гиподентия). Для них изобретение японцев станет панацеей и выходом из положения.

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— Почему кариес поражает практически всех людей? Можно ли в принципе предотвратить его развитие?

— Кариес напрямую связан с питанием. Многие процессы в организме определяются микрофлорой, полость рта не исключение. Риск развития кариеса возникает при благоприятных условиях для микроорганизмов, выделяющих кислоты. Кислота увеличивает проницаемость эмали и вызывает её деминерализацию. Именно так начинается кариес — патологический процесс, который чётко связан с деятельностью кариесогенных микроорганизмов полости рта. Поэтому мы практически в 100% случаев ему подвержены. Мало людей, которые откажутся съесть лишнюю конфету или шоколадку, но при этом многие ленятся чистить зубы, особенно на ночь. Не соблюдая правила гигиенического ухода за полостью рта, мы сами создаём кариесогенную ситуацию.

При этом есть ещё одна проблема — кратность приёма пищи. Для поддержания нормального состава микрофлоры полости рта необходимы нейтральные и слабощелочные значения рН ротовой жидкости. В поддержании кислотно-щелочного равновесия огромную роль играют буферные системы слюны. Однако они не всегда могут эффективно сработать, поскольку современные люди часто перекусывают, не соблюдая кратность приёма пищи. Для нормализации рН после еды необходимо не менее двух часов. Если же человек постоянно жуёт, то тем самым он способствует формированию кислой рН ротовой жидкости. Негативную роль играют и вредные привычки, такие как курение. Мы сами создаём условия для развития кариеса.

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— Правда ли, что проблемы с зубами появились у людей после перехода к оседлому образу жизни в раннем неолите?

— Да, научные исследования показали, что доступ человека к разнообразной пище изменял микробиоту полости рта, особенно это заметно в периоде, когда охотники-собиратели начали переходить к сельскому хозяйству. А когда человечество научилось консервировать продукты и повсеместно использовать сахар для того, чтобы придать пище более приятный вкус, проблема кариеса стала нарастать колоссальными темпами.

— Насколько важно пережёвывать пищу и как это влияет на состояние зубов? Насколько велик вред сахара?

— Иногда на своих лекциях я задаю студентам вопрос: «Кто из вас в последний раз откусывал и жевал морковь или репу?» В большинстве случаев в аудитории воцаряется молчание.

К сожалению, сегодня мы питаемся уже перетёртыми, сублимированными продуктами, то есть теми, которые в той или иной мере подверглись обработке. При этом, когда мы откусываем от целого фрукта или овоща крупный кусок, мы нагружаем пародонт (комплекс тканей, которые окружают зуб и обеспечивают его фиксацию в кости. — RT) и кости, где расположены зубы. Такая нагрузка улучшает кровоток. Поэтому жевать очень полезно. Доказано, что адекватное пережёвывание пищи способствует длительному сохранению ментальной функции и улучшает когнитивные способности, особенно у пожилых.

Нужно, чтобы человек в день обязательно пережёвывал хотя бы одно яблоко или морковку. Это будет и тренировкой зубочелюстного аппарата, и в какой-то степени чисткой зубов.

Ещё важно отметить, что нет ничего вреднее для человеческого организма, чем сахар, который мы так любим. Диетологи, конечно, установили нормы потребления сахара, но они значительно превышаются. При этом сахар добавляют и в хлеб, и в соусы, даже в кетчуп. Сахар негативно влияет не только на зубочелюстную систему, приводя к кариесу, но и на весь организм в целом.

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— Каков «срок службы» зубов? Соответствует ли он современной продолжительности жизни?

— Всё зависит от генетики и от того, насколько правильно люди ухаживают за зубами. У человека в старости в полости рта происходят те же самые процессы, что и во всём организме. Во-первых, меняется состав ротовой жидкости — в ней становится меньше полезных для зубов элементов, вследствие чего зубы становятся более уязвимыми перед кариесом. У пожилых людей чаще наблюдается кариес именно корня зуба, потому что в процессе жизнедеятельности происходят регулярные нагрузки на пародонт и десна подвергается так называемой рецессии, немного оседает. Соответственно, открывается поверхность корня, не защищённого эмалью.

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Кариес корня лечится довольно сложно и нередко становится причиной сначала процедуры депульпирования (процедура удаления пульпы, сосудисто-нервного пучка зуба. — RT), а потом, возможно, и удаления зуба. И ещё один важный аспект: у человека с нормальным прикусом патологическое стирание возникает достаточно редко. Но если прикус неправильный и какие-то группы зубов перегружены, то они стираются гораздо быстрее. И нам встречались пожилые пациенты, у которых зубы стёрты до самых корней, поэтому они не жуют, а стараются включать в меню перетёртые блюда. В этом случае нужно восстанавливать зубы, используя корни, и обеспечивать человеку возможность жевать. В принципе, реально дожить со своими зубами и до 100 лет. Великий советский и российский стоматолог профессор Боровский Евгений Власович, по учебникам которого до сих пор все мы учимся, умер на 95-м году, а у него был удалён только один зуб.

— Установка виниров на зубы закрепилась в сознании многих людей как один из самых простых и максимально быстрых способов получить идеальную улыбку. Но если мы верно понимаем, для этого зубы приходится повреждать, обтачивать. Какие это может иметь негативные последствия?

— Человек — единственное существо, которое показывает свои зубы для того, чтобы вызвать симпатию. Понятно, что в таком случае зубы должны быть красивыми.

Сегодня технологии эстетической косметологии достаточно совершенны. И если все процедуры соблюдены, а также правильно подобрана форма, то виниры можно устанавливать даже без обтачивания зубов. Если форма зуба несовершенна, то эмаль можно сошлифовать и за счёт винира скорректировать форму. И многие пациенты очень рады этому, они перестают стесняться своей улыбки.

Конечно, дать стопроцентную гарантию, что виниры прослужат 20 или 30 лет, никто не сможет. Многое зависит от свойств эмали и от материала, который применил врач, от того, как пациент относится к уходу за полостью рта. Но в целом виниры — это хорошее и долговечное решение, если речь идёт об эстетике.

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— Сильно ли от состояния зубов зависит общее здоровье человека?

— Да, конечно, зависит, и очень сильно. Потому что самое страшное — это наличие в организме очагов хронического воспаления. А в полости рта человека, который пренебрегает правильной чисткой зубов, всегда обилие зубного налёта, зубного камня и кровоточащая десна. Всё это как раз и поддерживает постоянное воспаление в полости рта и попадание патогенных микроорганизмов в кровь. А ведь многие патогенные бактерии могут, например, провоцировать агрегацию тромбоцитов и тромбообразование. Патогены полости рта играют важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний и даже болезни Альцгеймера.

— Насколько активно развивается стоматология? Какие есть передовые разработки в этой области?

— Сейчас повсеместно в разные области стоматологии внедряются искусственный интеллект и цифровые технологии. Например, есть программы, которые позволяют корректировать прикус с помощью элайнеров, где практически полностью исключается ошибка врача. ИИ выстраивает схему лечения и на 3D-принтере печатает элайнеры, которые нужно менять по определённой схеме.

Элайнеры, напечатанные на 3D-принтере

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Есть очень информативные методики и в диагностике. Например, конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ), которая позволяет получить трёхмерное изображение челюсти и зубов и выявить то, что на ортопантомограмме нельзя увидеть. Появляются новые микроскопы, которые используются при лечении зубов и даже при профессиональной гигиене, разрабатываются остеопластические материалы, позволяющие наращивать костную ткань. Если у пациента непереносимость металла или есть риск возникновения гальванических токов (постоянный ток, который возникает из-за того, что металлические конструкции в полости рта постепенно выделяют ионы металлов. — RT), то для него можно отфрезеровать неметаллический имплантат.

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Однако больше всего меня радует то, что сегодня в аптеках и в стоматологической практике появились так называемые пробиотики полости рта. Например, Streptococcus salivarius, который вырабатывает специальные вещества саливарицины с бактериостатическим действием: они нарушают синтез мембран патогенов и тормозят их размножение. Первыми на свойства таких бактерий обратили внимание отоларингологи. Они установили, что наличие таких микроорганизмов снижает частоту респираторных заболеваний у детей.

Если человек генетически предрасположен к наличию в его организме большого количества таких бактерий, то у него не будет ни кариеса, ни пародонтита. Однако так везёт единицам. Сегодня созданы препараты и таблетки на основе штамма Streptococcus salivarius, которые позволяют нормализовать микрофлору ротовой полости, и это помогает предотвратить кариес.