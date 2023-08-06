«Распространённость действительно растёт»: эндокринолог — о предпосылках сахарного диабета и метаболическом синдроме

В летнюю жару люди потеют и теряют много жидкости, что вызывает в организме электролитные нарушения и способствует росту сахара в крови. Это ведёт к ухудшению состояния больных диабетом. О заболевании в интервью RT рассказала доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эндокринологии с курсом холистической медицины РУДН Светлана Калинченко. По её словам, распространённость сахарного диабета в мире связана с изменением образа жизни — люди стали меньше двигаться и проводить времени на солнце. Медик отметила, что сейчас болезнь часто проявляется не только у людей с лишним весом, но также у людей внешне стройных, но имеющих сильный дефицит мышечной массы — саркопению. Калинченко также рассказала о метаболическом синдроме, который предшествует диабету, и объяснила, можно ли вылечить диабет второго типа.

— Светлана Юрьевна, как летняя жара влияет на состояние пациентов с диабетом? Правда ли, что повышение температуры воздуха плохо отражается на состоянии больных?

— Если диабет компенсированный, то летняя жара не ухудшает самочувствие диабетиков. Ухудшение состояния, скорее всего, связано с тем, что летом люди потребляют большое количество сладких фруктов и разных других продуктов, насыщенных углеводами. Такие продукты, в свою очередь, повышают сахар в крови. Есть ещё второе объяснение: в жару люди много потеют, теряя много жидкости и электролитов (минеральные соединения, которые находятся в тканях организма в виде солей. — RT). Электролиты способствуют продвижению в клетки организма питательных веществ и выводу из них продуктов обмена, поддержанию водного баланса клеток и стабилизации кислотности. В организме происходят электролитные нарушения, которые и ведут к повышению глюкозы крови.

— Напомните, пожалуйста, кратко, что такое диабет.

— Диабет — это нарушение утилизации глюкозы клетками, в результате чего глюкоза в крови повышается выше нормы. Гипергликемия — следствие нарушения транспорта глюкозы в клетку, она не только является проявлением уменьшения количества и снижения качества клеточных рецепторов к инсулину, но и сама является причиной развития патологических состояний. Находясь в кровотоке, молекулы глюкозы связываются с белковыми молекулами. Этот процесс называется гликацией, гликируется в том числе и гемоглобин — основной транспортный белок, доставляющий всем клеткам кислород, что приводит к нарушению функций всех органов и систем организма. Из-за хронической гипоксии при диабете происходит уменьшение мышечной массы, а, как мы знаем, мышцы — это фундамент нашего здоровья.

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— По некоторым оценкам, число пациентов с сахарным диабетом в мире к 2030 году может вырасти до 643 млн. Почему распространённость диабета растёт?

— Распространённость диабета действительно растёт. Во многом это может быть связано с дефицитом витамина D, который синтезируется в организме человека самостоятельно под влиянием солнечного света, а также поступает в организм с разными продуктами (рыбий жир, сливочное масло, яйца, печень и молоко). При дефиците D-гормона риск развития сахарного диабета обоих типов существенно повышается.

Распространение диабета связано с изменением образа жизни современных людей, которые всё меньше времени проводят на солнце и двигаются.

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Снижение физической активности и в некоторых случаях дефицит железа, который возникает из-за неправильных диет и питания, могут также вызвать ожирение, которое является одним из главных факторов риска развития СД-II. В развитии диабета также играет роль и генетическая предрасположенность. Например, если она есть, то ожирение может спровоцировать появление болезни, а если нет, то диабет может и не возникнуть.

Нужно отметить, что сейчас распространённость диабета растёт среди тех возрастных категорий, которых прежде эта проблема практически не касалась — среди молодых людей и даже детей. Это тоже связано с изменением образа жизни людей, гиподинамией и обилием быстрых углеводов в рационе при низкой обеспеченности витаминами и микроэлементами, такими как витамин D.

— Что такое метаболический синдром, который предшествует диабету? Кто находится в группе риска — только ли люди с выраженным лишним весом?

— Метаболический синдром — это совокупность отклонений, связанных с ожирением. Прежде он характеризовался увеличенной окружностью талии по причине избытка жира в брюшной полости: у женщин более 80 см, а у мужчин более 94 см. Однако сегодня эти критерии изменились, поскольку учитывается ещё и так называемое саркопеническое ожирение. При нём внешне человек может выглядеть худым, но в его организме происходит избыточное накопление жировой ткани, сочетающееся с потерей мышечной массы и силы. Этот тип ожирения даже более опасный, чем классический. При классическом ожирении в организме накапливается жир, но мышцы не сгорают, поэтому оно реже приводит к метаболическому синдрому и, как следствие, к диабету.

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Поэтому метаболический синдром нужно идентифицировать не по окружности талии, а с помощью специального прибора, который называется биоимпеданс, и он измеряет точное соотношение мышц, жира и воды в организме. Также одним из показателей метаболического синдрома является повышение артериального давления.

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Синдром также включает в себя нарушения липидного обмена — в организме происходит дисбаланс липопротеидов высокой, низкой и очень низкой плотности, а также повышение глюкозы выше установленной нормы, более 5,6 нмоль/л.

Эти составляющие синдрома также называют смертельным квартетом. Обычно у людей с метаболическим синдромом жизнь теряет прежнее качество, снижается и её продолжительность. Чтобы исправить ситуацию, нужно в первую очередь поменять соотношение в организме мышечной и жировой ткани в пользу первой.

— Диабет II типа, как правило, связывают с ожирением, когда клетки теряют чувствительность к инсулину из-за его постоянной избыточной выработки. А диабет первого типа — это аутоиммунное заболевание. Расскажите, пожалуйста, о разнице между этими типами. Связаны ли они с генетическими предрасположенностями?

— Как я ранее отметила, сейчас заболевание встречается и у худых, на первый взгляд, людей. Диабет второго типа связан в первую очередь с дефицитом мышечной массы, а не общим количеством жировой ткани в организме. В этом состоянии в организме вырабатывается переизбыток инсулина, но чувствительность клеток к нему теряется.

Что касается диабета первого типа, то это аутоиммунное заболевание, которое возникает спонтанно, как правило, после перенесённого вирусного заболевания. Организм вырабатывает антитела в ответ на патоген, но из-за внутренней «поломки» они начинают разрушать бета-клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин. Это, в свою очередь, приводит к абсолютной инсулиновой недостаточности и развитию хронической гипергликемии.

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— Каких правил в питании следует придерживаться людям с диабетом? Есть ли различия для первого и второго типа?

— Сахарный диабет первого типа — это состояние, при котором инъекционный инсулин заменяет эндогенный, который должен в норме вырабатываться поджелудочной железой.

Поэтому пациенты с этим типом могут есть и пить всё что угодно при условии, что поступающего в организм инсулина достаточно для правильного метаболизма этих питательных веществ.

Людям, у которых сахарный диабет второго типа, нужно исключать «быстрые» углеводы из своего рациона. В частности, им категорически запрещается есть сахар. Им также нельзя пить соки, потому что глюкоза в жидком виде усваивается сразу. Отмечу, что рост потребления сахара в мире можно назвать одной из причин эпидемии диабета — 60 лет назад человек в среднем съедал два килограмма сахара в год, а сегодня в европейских странах съедают до 20 кг, а в Америке и до 40 кг.

— Сейчас диабет относится к неизлечимым заболеваниям. В чём заключается главное препятствие, которое пока не позволяет его лечить? И есть ли надежда, что в будущем это всё же станет возможно?

— Первый тип и правда неизлечим. В этом случае поможет только пожизненная инсулинотерапия. Вылечить диабет второго типа можно, если найти первопричину снижения чувствительности к инсулину. СД-II — это не самостоятельное заболевание, а симптом других метаболических болезней, которые сопровождаются нарушением утилизации глюкозы клетками. Поэтому его можно профилактировать правильным образом жизни, питания и т. д. Кроме того, его может спровоцировать недостаточность выработки гормонов щитовидной железы — гипотиреоз, а также возрастное снижение тестостерона. Если эта проблема будет скорректирована, могут уйти и симптомы сахарного диабета.